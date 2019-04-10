Часть налоговых льгот для нефтагазовых компаний могут отменить

Нефтегазовые компании могут лишиться существенной части налоговых льгот, так как эффективность их использования находится на низком уровне. К такому выводу пришли в Минфине.

По данным ведомства, в 2018 году бюджет недополучил из-за льгот для нефтегазового сектора 1,2 трлн рублей, пишут «Известия».

Эксперты отмечают, что нефтегазовые компании достаточно прибыльны для того, чтобы самостоятельно решать проблемы эффективности добычи ресурсов на месторождениях с трудноизвлекаемыми запасами. Сейчас сравнительно невысокую рентабельность на сложных участках перевешивают на бюджет, хотя задачу можно решать путем внедрения более современных и экономных технологий.

Кроме Минфина анализом результативности налоговых льгот для нефтегазовых компаний занимаются в Минэнерго и в Минэкономразвития. Всем трем ведомствам поручено провести детальную ревизию налоговых режимов по каждому месторождению и к лету представить оценки их эффективности.