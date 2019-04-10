Начал действовать новый профстандарт для бухгалтеров

Приказом Минтруда от 21.02.2019 № 103н утвержден новый профессиональный стандарт «Бухгалтер».

Документ вступил в силу 6 апреля 2019.

В новом стандарте, в частности, уточнены требования к образованию и опыту работы, предъявляемые к специалистам, замещающим должности главных бухгалтеров.

Теперь в случае наличия среднего профессионального образования требуется не менее 7 лет опыта бухгалтерско-финансовой работы.

Установлены требования к программам повышения квалификации — не менее 120 часов за 3 последовательных календарных года, но не менее 20 часов в каждый год.

Определены также особые условия допуска к работе главных бухгалтеров в отдельных категориях организаций: открытых акционерных обществах (кроме кредитных организаций), страховых организациях и негосударственных пенсионных фондах, в иных экономических субъектах, ценные бумаги которых допущены к обращению на организованных торгах, в органах управления государственных внебюджетных фондов и пр.

В функции данных специалистов включено:

1) составление и представление бухгалтерской (финансовой) отчетности экономического субъекта, имеющего обособленные подразделения:

— организация процесса ведения бухгалтерского учета в экономических субъектах, имеющих обособленные подразделения (включая выделенные на отдельные балансы);

— организация процесса составления и представления бухгалтерской (финансовой) отчетности экономическими субъектами, имеющими обособленные подразделения (включая выделенные на отдельные балансы);

2) составление и представление консолидированной отчетности:

— управление процессом методического обеспечения составления консолидированной финансовой отчетности группы организаций (консолидированной отчетности группы субъектов отчетности);

— управление процессом составления и представления консолидированной финансовой отчетности;

3) оказание экономическим субъектам услуг по ведению бухгалтерского учета, включая составление бухгалтерской (финансовой) отчетности:

— планирование и организация деятельности, связанной с оказанием услуг по постановке, восстановлению и ведению бухгалтерского и налогового учета, составлению бухгалтерской (финансовой) отчетности, консолидированной финансовой отчетности, налоговых расчетов и деклараций;

— текущее управление и контроль оказания услуг по постановке, восстановлению и ведению бухгалтерского и налогового учета, составлению бухгалтерской (финансовой) отчетности, консолидированной финансовой отчетности, налоговых расчетов и деклараций;

— организация оказания услуг в области бухгалтерского и налогового консультирования и консультационных услуг в смежных областях, в том числе в области внутреннего контроля и финансового анализа.

Установлены также новые возможные наименования должностей, профессий в зависимости от трудовых функций:

— бухгалтер I и II категории; — начальник (руководитель, директор) отдела (управления, службы, департамента) бухгалтерского учета; — начальник (руководитель, директор) управления (службы, департамента) консолидированной финансовой отчетности; — директор по операционному управлению; — директор по бухгалтерскому аутсорсингу; — коммерческий директор; — директор по развитию бизнеса.

Напомним, одновременно признан утратившим силу Приказ Минтруда от 22.12.2014 № 1061н, которым был утвержден ранее действовавший профстандарт.