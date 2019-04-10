Начал действовать новый профстандарт для бухгалтеров

Приказом Минтруда от 21.02.2019 № 103н утвержден новый профессиональный стандарт «Бухгалтер».
Документ вступил в силу 6 апреля 2019.
В новом стандарте, в частности, уточнены требования к образованию и опыту работы, предъявляемые к специалистам, замещающим должности главных бухгалтеров.
Теперь в случае наличия среднего профессионального образования требуется не менее 7 лет опыта бухгалтерско-финансовой работы.
Установлены требования к программам повышения квалификации — не менее 120 часов за 3 последовательных календарных года, но не менее 20 часов в каждый год.
Определены также особые условия допуска к работе главных бухгалтеров в отдельных категориях организаций: открытых акционерных обществах (кроме кредитных организаций), страховых организациях и негосударственных пенсионных фондах, в иных экономических субъектах, ценные бумаги которых допущены к обращению на организованных торгах, в органах управления государственных внебюджетных фондов и пр.
В функции данных специалистов включено:
1) составление и представление бухгалтерской (финансовой) отчетности экономического субъекта, имеющего обособленные подразделения:
— организация процесса ведения бухгалтерского учета в экономических субъектах, имеющих обособленные подразделения (включая выделенные на отдельные балансы);
— организация процесса составления и представления бухгалтерской (финансовой) отчетности экономическими субъектами, имеющими обособленные подразделения (включая выделенные на отдельные балансы);
2) составление и представление консолидированной отчетности:
— управление процессом методического обеспечения составления консолидированной финансовой отчетности группы организаций (консолидированной отчетности группы субъектов отчетности);
— управление процессом составления и представления консолидированной финансовой отчетности;
3) оказание экономическим субъектам услуг по ведению бухгалтерского учета, включая составление бухгалтерской (финансовой) отчетности:
— планирование и организация деятельности, связанной с оказанием услуг по постановке, восстановлению и ведению бухгалтерского и налогового учета, составлению бухгалтерской (финансовой) отчетности, консолидированной финансовой отчетности, налоговых расчетов и деклараций;
— текущее управление и контроль оказания услуг по постановке, восстановлению и ведению бухгалтерского и налогового учета, составлению бухгалтерской (финансовой) отчетности, консолидированной финансовой отчетности, налоговых расчетов и деклараций;
— организация оказания услуг в области бухгалтерского и налогового консультирования и консультационных услуг в смежных областях, в том числе в области внутреннего контроля и финансового анализа.
Установлены также новые возможные наименования должностей, профессий в зависимости от трудовых функций:
— бухгалтер I и II категории;Напомним, одновременно признан утратившим силу Приказ Минтруда от 22.12.2014 № 1061н, которым был утвержден ранее действовавший профстандарт.
— начальник (руководитель, директор) отдела (управления, службы, департамента) бухгалтерского учета;
— начальник (руководитель, директор) управления (службы, департамента) консолидированной финансовой отчетности;
— директор по операционному управлению;
— директор по бухгалтерскому аутсорсингу;
— коммерческий директор;
— директор по развитию бизнеса.