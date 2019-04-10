Причины сбоя в Сбербанке и Системе быстрых платежей остались неизвестными

В работе Сбербанка в понедельник произошел сбой: клиенты не могли провести платежи и переводы в «Сбербанк онлайн» — как в мобильном приложении, так и в версии для компьютера. Операции в Системе быстрых платежей ЦБ не проходили в воскресенье, 7 апреля: из-за технических проблем система была недоступна с 6.40 до 23.00 мск. Об этих банковских проблемах пишет сегодня газета «Ведомости».

На устранение сбоя у Сбербанка ушло порядка 7 часов. «Мы устранили сбой, теперь все работает. Платежи и переводы в „Сбербанк онлайн“ и банкоматах проходят без проблем», — написал госбанк в Twitter в 17.07 мск.

Сбербанк отказался комментировать причины сбоя и количество клиентов, которых он затронул.

Сбой в «Сбербанк онлайн» произошел на следующий день после того, как недоступным оказалась Система быстрых платежей (СБП) — основной конкурент на рынке переводов для госбанка. СБП Центробанк запустил в феврале этого года.

Операции в СБП не проходили в воскресенье, 7 апреля: из-за технических проблем система была недоступна с 6.40 до 23.00 мск. Регулятор объяснял сбой внеплановыми работами на стороне внешних телекомпровайдеров, предоставляющих ряд информационных ресурсов. При проведении каких операций возникают проблемы, регулятор не уточнил.

Технические проблемы в работе СБП вызваны сбоем в системе «Глонасс», по которой сервис синхронизирует время, сообщил «Ведомостям» источник, близкий к СБП. Представитель «Роскосмоса» заявил, что никаких отклонений в работе «Глонасс» зафиксировано не было, а официальных обращений в связи с некорректной работой СБП в госкорпорацию не поступало.

В СБП в воскресенье стали некорректно отражаться даты, говорит другой человек, близкий к СБП, но с чем именно был связан сбой, он не знает. По словам собеседника, близкого к «Роскосмосу», сбой в работе СБП связан с плановыми работами в системе GPS. На официальном сайте системы указано, что в 23.59 6 апреля произошел сброс на 0 времени GPS.

Представитель ЦБ не ответил на вопросы «Ведомостей».