ЦБ обеспокоен закредитованностью населения

Избыточная долговая нагрузка населения и компаний тормозит рост экономики, заявила во вторник первый зампред ЦБ Ксения Юдаева.

Представители ЦБ и правительства давно говорят об опасности роста потребительского кредитования, пишут «Ведомости». Оно разогревает спрос, импорт и инфляцию, объяснял ранее министр экономического развития Максим Орешкин. В ответ ЦБ вынужден повышать ключевую ставку, что негативно влияет на ипотеку и корпоративное кредитование, но не на потребительское.

По итогам 2018 г. россияне задолжали банкам рекордные 14,9 трлн руб. – на 22,4% больше, чем годом ранее. Долговая нагрузка на конец марта достигла 9,9%, приблизившись к историческому максимуму 2014 г. в 10,4%. Наращивать долг люди стали с 2017 г., пытаясь сохранить привычный уровень потребления.

ЦБ борется с ростом закредитованности. С 1 апреля выросли со 120–200 до 150–230% коэффициенты риска по необеспеченным кредитам с полной стоимостью 10–30% годовых. От коэффициента зависит размер резервов, которые создает банк по выданному кредиту. По выданным с 1 октября 2018 г. кредитам дополнительно должны применяться новые надбавки к коэффициентам риска при расчете достаточности капитала, учитывающие долговую нагрузку заемщика.

Ужесточились и требования по ипотечным кредитам: с этого года при первом взносе менее 20% банки применяют повышенный коэффициент риска – 200% вместо 150%.

ЦБ бьет тревогу потому, что долговая нагрузка растет, а доходы – нет, говорят эксперты, и этот разрыв в итоге может привести к тому, что растущие выплаты по кредитам вынудят людей экономить даже на еде. Сначала это приведет к обнищанию населения, а потом и к росту банкротств, социальных проблем и расходов государства на выплаты обедневшим людям.