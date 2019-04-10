Форматы фискальных документов поменяют из-за нового реквизита кассового чека

ФНС опубликовала проект приказа, изменяющего форматы фискальных документов. Документ размещен на портале будущих официальных документов.

Поправки потребовались в связи с тем, что постановлением Правительства РФ № 174 утвержден новый обязательный дополнительный реквизит кассового чека — код товара. При этом в постановлении написано, что ФНС должна была до 1 марта внести изменения в форматы фискальных документов. Однако уже апрель, а приказ так и не был подписан.

В реквизите «код товара» для товаров, в отношении которых предусмотрена обязательная маркировка, будет указываться код идентификации.