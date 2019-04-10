Амнистию капиталов опять продлят

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила проекты законов о продлении срока «амнистии капиталов».

«Законопроектами предлагается продлить до 1 марта 2020 года срок добровольного декларирования физическими лицами активов и счетов в банках с сохранением всех установленных гарантий, при условии репатриации этими лицами денежных средств, государственной регистрации в рамках смены юрисдикции подконтрольных им иностранных компаний в специальных административных районах на территориях Калининградской области и Приморского края», — цитирует ТАСС сообщение Кабмина.

Подать декларацию по новому этапу можно будет с 1 мая 2019 года по 29 февраля 2020 года.

Идея продлить амнистию принадлежит президенту РФ Владимиру Путину — он предложил пролонгировать её еще минимум на год, но только для тех, кто переводит средства в РФ и регистрирует бизнес в специальных административных зонах.