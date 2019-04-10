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Силуанов предложил не вводить контроль за самозанятыми

На самозанятых не должна распространяться система контроля и надзора, заявил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов на выездном совещании, посвященном закону о самозанятых.

«Сегодня большая часть, 8–10 млн человек, работают без всяких надзоров. Нас что беспокоит здесь? Беспокоит, что каким-то жизненно важным элементам такой надзор, может, и необходим. Но на начальных стадиях — три, пять, а может быть, и более лет — такой надзор, наверное, нет смысла вводить», - цитирует вице-премьера РБК.

Силуанов сослался на то, что у людей не будет стимула для перехода из незарегистрированной деятельности в открытое легитимное правовое поле.

Замминистра экономического развития Вадим Живулин также заявил, что распространять контроль и надзор на самозанятых не нужно. «Возможно, накопив правоприменительную практику в отдельных сферах и отраслях (мы сегодня говорим про услуги населению, перевозочную деятельность), через некоторое время, имея опыт, мы сможем говорить о каких-то точечных аккуратных мерах, но не [следует] вводить сейчас отраслевое регулирование для этой категории граждан», — считает Живулин.

Силуанов сказал, что освобождение самозанятых от надзора нужно закрепить законодательно при расширении эксперимента по налогу на профессиональный доход.

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