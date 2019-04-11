Россияне почти догнали европейцев по числу банковских карт

Число банковских карт, приходящихся на одного россиянина, практически приблизилось к среднеевропейскому — по две карты на одного жителя, сообщила начальник управления развития и регулирования национальной платежной системы ЦБ РФ Мария Красенкова в ходе выступления на «ПЛАС форуме».

«Мы видим, что очень быстрыми темпами растут безналичные платежи, да, в основном, карточные, и сейчас уже за прошлый год свыше 56% операций в розничной торговле осуществляется, по нашим данным, безналично. Количество карт приблизилось к среднеевропейскому — практически уже по две карты на жителя», — цитирует Красенкову РИА Новости.

Кроме того, она отметила, что россияне с удовольствием пользуются мобильными приложениями для оплаты товаров и услуг. С учетом такой тенденции в потребительском поведении, представитель Банка России подчеркнула важность развития системы быстрых платежей.

Система, позволяющая россиянам переводить деньги по номеру телефона, была запущена в феврале этого года, на сегодня в ней 12 участников: это ВТБ, «Тинькофф банк», Промсвязьбанк, Росбанк, СКБ-банк, Газпромбанк, Альфа-банк, «Ак Барс», Райффайзенбанк, платежный сервис Qiwi, Совкомбанк и РНКО «Платежный центр» — оператор платежной системы «Золотая Корона».