Как считать взносы по доптарифам, если работа то тяжелая, то легкая

В соответствии со статьей 428 НК в отношении в пользу физлиц, занятых на видах работ, указанных в пунктах 1 - 18 части 1 статьи 30 Федерального закона от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых пенсиях», применяются дополнительные тарифы страховых взносов на ОПС.

В случае частичной занятости работника в течение месяца как на вышеназванных вредных и тяжелых работах, так и на обычных, если при этом в организации не ведется раздельный учет выплат работнику за разные виды работ, исчисление страховых взносов по соответствующим доптарифам на ОПС осуществляется плательщиком со всех начисленных в этом месяце в пользу данного работника выплат и вознаграждений, пропорционально количеству фактически отработанных дней (часов) на соответствующих видах работ с вредными, тяжелыми и опасными условиями труда.

Если в организации ведется раздельный учет выплат работникам при их частичной занятости на вредных и невредных работах, то исчисление страховых взносов по доптарифу производится с выплат, начисленных за период работы во вредных, тяжелых и опасных условиях труда.

В случае если в организации работнику производятся выплаты, не связанные с работой в тех или иных условиях труда (например, матпомощь, оплата путевки и др.), то исчисление страховых взносов по доптарифам на ОПС с таких выплат осуществляется пропорционально количеству фактически отработанных дней (часов) на соответствующих видах работ с вредными, тяжелыми и опасными условиями труда.

Такие разъяснения содержатся в письме Минфина от 01.04.2019 № 03-15-07/22333, которое доведено до сведения письмом ФНС № БС-4-11/6169@ от 04.04.2019.