Сбербанк получит контроль над Центром речевых технологий

Сбербанк получит контроль над разработчиком систем распознавания голоса и лиц «Центр речевых технологий» (ЦРТ), который сейчас почти полностью принадлежит Газпромбанку (по данным «СПАРК-Интерфакса»).

В результате сделки Сбербанк получит 51% ЦРТ, рассказал «Ведомостям» человек, близкий к одной из ее сторон.

ЦРТ создает системы записи телефонных разговоров, речевого оповещения и биометрического доступа (в том числе распознавания лиц), программы преобразования речи в текст, синтезаторы речи, а также военную продукцию. Технологии ЦРТ по распознаванию лиц и компьютерному зрению участвуют в создании интеллектуальной системы безопасности для умного города в Санкт-Петербурге, также компания сделала собственную платформу распознавания лиц для аэропортов, говорится на сайте ЦРТ.

У Сбербанка есть собственная биометрическая система, собирающая данные граждан. В конце 2018 г. госбанк сообщил, что получил миллионы образцов биометрии, тогда как в государственной единой биометрической системе (ЕБС) было на три порядка меньше, хотя банки обязаны к ней присоединяться. Сделка Сбербанка и ЦРТ, если она состоится, положительно скажется на развитии технологий ЦРТ и, следовательно, поспособствует развитию всех систем, где эти технологии используются, заявил представитель «Ростелекома» (оператор ЕБС, для которой ЦРТ поставляет технологии распознавания).