Рекордсменами по украденным бюджетным средствам назвали Роскосмос и Ростех

Генпрокурор Юрий Чайка представил доклад о состоянии законности и правопорядка в 2018 году.

В докладе, с которым ознакомились РИА Новости, говорится, что на подведомственных предприятиях Роскосмоса и Ростеха похитили более 1,6 миллиарда рублей, выделенных на модернизацию производственной базы и создание новейших перспективных разработок вооружения.

Сначала в Роскосмосе отказались комментировать эту информацию. Позднее на сайте появилось сообщение, в котором говорится, что «Роскосмос» в курсе результатов проверки, проводимой Генпрокуратурой, а на предприятиях отрасли приняты меры для наведения порядка.

Добавляется, что по ряду подобных фактов, выявленных внутренними проверками «Роскосмоса», генеральный директор государственной корпорации осенью прошлого года лично информировал главу государства.

Это не первая претензия к Роскосмосу со стороны контролирующих ведомств, напоминает «Газета.ru». Обвинения в хищениях, нецелевом использовании бюджетных денег звучат в отношении к госкорпорации последние несколько лет.

В ноябре 2018 года официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной заявил, что в отношении Роскосмоса заведено 16 уголовных дел. По его словам, по результатам проверки за время с 2017-го по первую половину 2018 года в рамках 37 статьи УК России в следственные органы были направлены 44 материала.

Тогда же прозвучали обвинения в отношении Роскосмоса и со стороны Счетной палаты. Глава ведомства Алексей Кудрин заявил, что госкорпорация Роскосмос является рекордсменом по масштабам финансовых нарушений. По его словам, большие проблемы с Роскосмосом связаны с нерациональными тратами, всевозможными нарушениями дисциплины, процедуры закупок, завышением цен.

«Ну а кроме того, несколько миллиардов утрачено — то есть, по сути, своровано — и сейчас идут расследования», — сказал тогда Кудрин.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не склонны персонифицировать выявленные нарушения с главой Роскосмоса Дмитрием Рогозиным. Поскольку он возглавляет корпорацию менее года, а нарушения охватывают достаточно длительный период.