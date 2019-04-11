Закон о суверенном Рунете принят во втором чтении

Второе чтение в Госдуме сегодня прошел законопроект № 608767-7 о «суверенном интернете», который предусматривает создание национальной системы маршрутизации интернет-трафика.

По словам депутатов, главная задача этой инициативы — обеспечение надежной работы российского сегмента интернета в случаях сбоев или целенаправленного масштабного внешнего воздействия.

В пояснительной записке к документу отмечается, что законопроект «подготовлен с учетом агрессивного характера принятой в сентябре 2018 года Стратегии национальной кибербезопасности США».

«В этих условиях необходимы защитные меры для обеспечения долгосрочной и устойчивой работы сети Интернет в России, повышения надежности работы российских интернет-ресурсов», — говорится в пояснительной записке.

В проекте закона, в частности, определяются необходимые правила маршрутизации трафика, организуется контроль их соблюдения, создается возможность для минимизации передачи за рубеж данных, которыми обмениваются между собой российские пользователи.

Законопроектом вводятся новые понятия: «точка обмена трафиком», «номер автономной системы».

Также поправками на госорганы, органы местного самоуправления, ГУПы и МУПы, государственные и муниципальные учреждения при осуществлении взаимодействия в электронной форме, в т. ч. с гражданами и организациями, возлагается обязанность обеспечивать возможность осуществления такого взаимодействия в соответствии с правилами и принципами, установленными нацстандартами РФ в области криптографической защиты информации.

Кроме того, вводится необходимость проведения регулярных учений органов власти, операторов связи и владельцев технологических сетей по выявлению угроз и отработке мер по восстановлению работоспособности Рунета.

«Попытки называть рассматриваемый законопроект „китайским файерволом“ или „законом об автономном интернете“ не имеют ничего общего с сутью законодательной инициативы. Речь идет о создании дополнительных условий для стабильной работы российского сегмента интернета в условиях попыток оказать какоето воздействие на сеть извне Российской Федерации. Задача законопроекта в том, чтобы вне зависимости от внешних или внутренних условий интернет был доступен российским пользователям, электронные государственные услуги и онлайн-банкинг были доступны в полном объеме, а разнообразные коммерческие сервисы, к которым уже привыкли граждане, смогли бесперебойно и стабильно работать», — отметил глава комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин, представляя законопроект на пленарном заседании.