Генпрокурор назвал ущерб от коррупции в 2018 году

Число коррупционных преступлений, причинивших существенный материальный ущерб, значительно выросло. Об этом говорится в докладе генпрокурора Юрия Чайки о состоянии законности и правопорядка в 2018 году.

Общий ущерб составил 65,7 миллиарда рублей, хотя в 2017-м составлял 39,6 миллиарда, пишут РИА Новости.

В докладе Чайки описана общая ситуация с коррупционными преступлениями в России. Так, в нем говорится, что число выявленных коррумпированных сотрудников ФСБ выросло за год вдвое с 17 до 39.

Число коррумпированных сотрудников органов внутренних дел выросло на 1,6 % (с 956 до 971), а СК – на 38,1 % (с 21 до 29).

Всего число выявленных коррупционеров в 2018 году составило почти 16 тысяч, в том числе должностных лиц немногим более десяти тысяч.

Telegram-канал Mash посчитал, на что можно было бы потратить украденные коррупционерами миллиарды.