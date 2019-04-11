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Покупки российскими компаниями зарубежных практически сошли на нет

Российские компании в первом квартале 2019 года практически не участвовали в сделках по покупке иностранного бизнеса.

Общая сумма сделок по покупке российскими компаниями зарубежных составила в первом квартале 2019 года лишь $6,8 млн, передает РБК.

Это второй самый низкий показатель с 1999 года, отмечают аналитики. Ниже сумма была только в первом квартале 2017 года, когда таких сделок не состоялось вовсе.

 

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