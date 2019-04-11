День для диспансеризации надо как-то отразить в табеле учета рабочего времени

С 1 января 2019 г. для прохождения диспансеризации работодатели обязаны предоставлять всем работникам нерабочий день один раз в три года, а предпенсионерам и пенсионерам — два дня один раз в год.

Для оформления предоставления нерабочего дня для прохождения диспансеризации рекомендуется:

— получить письменное заявление от работника;

— согласовать с учетом производственной возможности день (дни) отсутствия работника;

— оформить распорядительный акт (например, приказ) в произвольной форме;

— ознакомить с приказом работника.

Отсутствие работника на работе необходимо отразить в табеле учета рабочего времени. Буквенный и цифровой коды для данного случая нормативно не определены.

Такие разъяснения дает Роструд в обзоре популярных вопросов за март.