Верховный суд Чечни отменил решение о списании многомиллиардных долгов за газ

Верховный суд Чечни отменил решение Заводского районного суда Грозного о списании долгов населения за газ, передал корреспондент РИА Новости из зала заседаний.

В январе суд в Грозном по требованию прокуратуры Чечни обязал местное отделение «Газпрома» списать девятимиллиардную задолженность населения как «безнадежную к взысканию».

Региональные власти назвали такое решение справедливым. Однако вслед за этим в других субъектах потребовали аннулировать долги за газ по примеру Чечни.

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что работа по взысканию задолженности по газу в регионе не приостанавливалась и обвинил СМИ в том, что они превращают проблему с долгом в шоу.

По данным «Газпром межрегионгаза», на 1 декабря просроченная задолженность за газ в Чечне составила 16,161 миллиарда рублей, из которых на долю населения приходится 13,219 миллиарда.