Из-за технического сбоя ИФНС не принимает ответы на требования

И вновь продолжается сбой... Бухгалтеры в нашей группе на Фейсбуке делятся друг с другом информацией о технических проблемах ФНС, с которыми им пришлось столкнуться.

Напомним, программный сбой в налоговой службе начался в начале этого года и как объясняли налоговики, был связан с переходом на новую систему АИС «Налог-3».

Мы уже писали про проблемы с отправкой деклараций, неработающие Личные кабинеты, проблемы с разблокировкой счетов, заблокированных за несуществующие долги, о начислении пеней на несуществующую задолженность.

Сегодня расскажем еще об одной программной проблеме. Как рассказала одна из наших читательниц, с 29 марта налоговики перестали принимать ответы на требования из-за сбоя в программе. А между тем на ответ отводится строго определенное время и если в него не уложиться, можно получить штраф.

Налоговики обещают принять документы на бумаге при наличии распечатанного отказа из ТКС и соответственно, не штрафовать за такую вынужденную просрочку.