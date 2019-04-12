Списать с расчетного счета фирмы деньги из ФСС нельзя, но можно

На расчетный счет организации поступили средства из ФСС для выплаты социальных пособий работникам.

Могут ли приставы списать их со счета?

Минфин в письме № 12-06-21/19458 от 22.03.2019 пояснил, что денежные средства, выделяемые Фондом социального страхования страхователю в связи с его обращением для выплаты страхового возмещения застрахованным лицам, имеют целевое назначение.



Кроме того, в силу положений ГК юрлицо отвечает по своим обязательствам только принадлежащим ему имуществом.

Таким образом, обращение взыскания на денежные средства, выделенные ФСС для выплаты страхового возмещения застрахованным лицам, в счет погашения долгов организации-страхователя осуществляться не должно.

Вместе с тем очередность списания денежных средств со счета, регламентированная статьей 855 ГК, не содержит исключений относительно денежных средств на выплату страхового обеспечения из ФСС.

Кроме того, денежные средства на выплату страхового обеспечения, выделенные ФСС страхователю, не входят в перечень видов доходов, на которые в соответствии со статьей 101 Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» не может быть обращено взыскание.