За неуплату авансовых платежей по налогу ИФНС может арестовать имущество организации

Согласно пунктам 1 и 14 статьи 77 НК арестом имущества в качестве способа обеспечения исполнения решения о взыскании налога признается действие налогового органа с санкции прокурора по ограничению права собственности организации-налогоплательщика в отношении ее имущества.

Арест имущества производится в случае неисполнения организацией в установленные сроки обязанности по уплате налога (сбора, страховых взносов, соответствующих пеней и штрафов) и при наличии у налоговых органов достаточных оснований полагать, что такая организация предпримет меры, чтобы скрыться либо скрыть свое имущество.

А что, если речь идет об авансовом платеже по налогу?

Минфин в письме № 03-02-08/16736 от 14.03.2019 высказал позицию, согласно которой предусмотренный статьей 77 НК арест имущества организации может быть применен в качестве способа обеспечения исполнения решения налогового органа о взыскании авансовых платежей.