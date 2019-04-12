Еще один банк остался без лицензии

Ali А мы письмами по ТКС отвечаем. Налоговая не против, и нам проще, не надо эти пункты указывать, пр... Из-за технического сбоя ИФНС не принимает ответы на требования

Iren Написала на сайте у них в теме и не только я. Пока молчат. Дозваниваться некогда. ... Ура, подтвердить основной вид деятельности в ФСС можно по ТКС

Над.К Это "абонентская" плата. Т.е. берут её каждый месяц. А сколько у них было таких "на абонентке", н... Два петербургских налоговика задержаны за «крышевание» бизнеса

glsp От заголовка ждешь Войны и Мира, а текста - на инструкцию от свистка.... Управляем деньгами в «1С:УНФ» с «Платежным календарем»

Nаdine Я читала у кого-то из коллег про такой "затык". Но в СБИСе всё реализовано хитрее - там код в рек... Ура, подтвердить основной вид деятельности в ФСС можно по ТКС

Над.К Нет её вины. Она работала по документам, которые ей представляли. И с чего вдруг бухгалтер должен... Бухгалтер, с которой взыскивают миллионы, выиграла апелляцию

Над.К Ведь прямо в материале написано, что нет мотивировочного решения суда, оно только через несколько... Бухгалтер, с которой взыскивают миллионы, выиграла апелляцию

natalisa52 А в чём проблема заплатить самому налоги и взносы., если ты такой честный и переживаешь за бюджет... Работники требуют ужесточить наказание работодателей за серые зарплаты

Оливка56 OOOOO!!!! у вас такой уровень зарплаты!!!!! что с неё хватает не только на еду?... Работники требуют ужесточить наказание работодателей за серые зарплаты

natalisa52 Штрафы присудили компании. Она ведь там по трудовому договору, а в договоре точно нет,что она дол... Бухгалтер, с которой взыскивают миллионы, выиграла апелляцию

natalisa52 Надо на управляющего подать. Проверить его профпригодность... У нас мода пошла.. Все у кого дипло... Бухгалтер, с которой взыскивают миллионы, выиграла апелляцию

Lomik По хорошему ловкого конкурсного управляющего, который так пытался изъять деньги у бывшего бухгалт... Бухгалтер, с которой взыскивают миллионы, выиграла апелляцию

titova-tlt ФНС-ОПГ . И ЛК не работают в разгар отчетности, программы виснут, остатки грузят не те, декларац... Операторы ТКС предупреждают о возможных ошибках при отправке отчетности

sinang Да, я бы тоже предложила дарение, но это не моя сделка - сейчас ко мне обратились клиенты с требо... Какие сделки проконтролируют налоговики: что бухгалтеру важно знать про раздел 5.1 НК

Alexej 2011 В последнее время к таким пенсионерам можно добавить и бухгалтеров, и финансистов.. После последн... Работники требуют ужесточить наказание работодателей за серые зарплаты

twain2 хм. забавно . по хорошему с нее если сути нарушения должны были взыскать пени и штрафы потому... Бухгалтер, с которой взыскивают миллионы, выиграла апелляцию

Январь Взимается только фиксированная ежемесячная плата за обслуживаниеА это сколько? Например, 10 работ... Как бухгалтеру примирить сотрудников с зарплатными проектами

alex1995 Точно так, комиссия за платежку на счет работника и комиссия по зарплатнику одинаковы! Огромный ... Как бухгалтеру примирить сотрудников с зарплатными проектами

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