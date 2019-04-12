Еще один банк остался без лицензии

А мы письмами по ТКС отвечаем. Налоговая не против, и нам проще, не надо эти пункты указывать, пр...
Написала на сайте у них в теме и не только я. Пока молчат. Дозваниваться некогда. ...
Ну это проблемы бухгалтеров, если они занимаются СОУТ. А еще покрасить и подмести, не?...
Это "абонентская" плата. Т.е. берут её каждый месяц. А сколько у них было таких "на абонентке", н...
Ничего, что многие бухгалтеры занимаются кадрами, в том числе и СОУТ? ;) ...
От заголовка ждешь Войны и Мира, а текста - на инструкцию от свистка....
Я читала у кого-то из коллег про такой "затык". Но в СБИСе всё реализовано хитрее - там код в рек...
А Вы к ним обращались уже? а что ответили? НапишИте, пожалуйста, результат, если не затруднит, ТА...
Нет её вины. Она работала по документам, которые ей представляли. И с чего вдруг бухгалтер должен...
Ведь прямо в материале написано, что нет мотивировочного решения суда, оно только через несколько...
А в чём проблема заплатить самому налоги и взносы., если ты такой честный и переживаешь за бюджет...
OOOOO!!!! у вас такой уровень зарплаты!!!!! что с неё хватает не только на еду?...
Можно ссылку на определения суда?
Штрафы присудили компании. Она ведь там по трудовому договору, а в договоре точно нет,что она дол...
Ну как-то он их должен проводить?((( Дела -то не последних месяцев. а того времени, когда возможн...
Да. В том деле было про кассовые документы, тут про налоги....
Надо на управляющего подать. Проверить его профпригодность... У нас мода пошла.. Все у кого дипло...
Стоп, или это я разные дела попутамши?
По хорошему ловкого конкурсного управляющего, который так пытался изъять деньги у бывшего бухгалт...
ФНС-ОПГ . И ЛК не работают в разгар отчетности, программы виснут, остатки грузят не те, декларац...
Да, я бы тоже предложила дарение, но это не моя сделка - сейчас ко мне обратились клиенты с требо...
Хотите сказать, если ГБ кладет деньги себе в карман (ну теоретически), он будет проводить это в у...
В последнее время к таким пенсионерам можно добавить и бухгалтеров, и финансистов.. После последн...
хм. забавно . по хорошему с нее если сути нарушения должны были взыскать пени и штрафы потому...
НК РФ, в который ежегодно по 12-18 изменений (дополнений) вносят НК, часть вторая, 2018 год:...
основной вопрос зачем продала если ближайшие родственники? не логичней было подарить?...
Взимается только фиксированная ежемесячная плата за обслуживаниеА это сколько? Например, 10 работ...
Очень правильно все подмечено: во многих законах никакой конкретики и все расплывчато. Поэтому ка...
Точно так, комиссия за платежку на счет работника и комиссия по зарплатнику одинаковы! Огромный ...
КУ знаком хотя бы с начатками бухучета?ему все равно- страдают те кого он "подоить" решил..........
Ну да, пчёлы против мёда. Народ насмотрелся тупой рекламы, где "хороший директор без пенсии не ос...
Однако, обратите внимание, в вышеназванном письме Минтруда говорится о недопустимости п...
Тоже самое получили сейчас от Сбис. Техподдержка молчит. ...
Ещё на зоне. Там то же койко-место и кормёжка и работа.
А еще некоторые банки также берут просто аб.плату за РКО. И совершенно не важно, сколько платежек...
Это полько просьба = пожелание УПФР, Обязанности предоставлять все это в формате JPG 300 точек на...