Клерк.Ру

Еще один банк остался без лицензии

ЦБ с сегодняшнего дня отозвал лицензию на осуществление банковских операций у АО АБ «Аспект» (г. Москва).

Как сообщает пресс-служба ЦБ, банк «Аспект»:

  • допускал нарушения нормативных актов ЦБ в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Кредитная организация представляла в уполномоченный орган неполную и некорректную информацию по операциям, подлежащим обязательному контролю;
  • проводил сомнительные операции с наличной иностранной валютой, а также транзитные операции, существенная часть которых была связана с теневой продажей розничными торговыми предприятиями наличной выручки третьим лицам;
  • нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты ЦБ, в связи с чем регулятор в течение последних 12 месяцев неоднократно применял к нему меры.

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