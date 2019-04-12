Черный список банковских клиентов выложили в интернете

Данные клиентов банков из черного списка ЦБ отказников по антиотмывочному законодательству оказались в интернете на специализированных форумах.

Речь идет примерно о 120 тыс. граждан и компаний, пишет «Коммерсантъ».

Большую часть базы составляют физлица и индивидуальные предприниматели (ИП), часть — юридические лица. Про физических лиц в базе содержится информация об их ФИО, дате рождения, серии и номере паспорта. Про ИП — ФИО и ИНН, про компании — наименование, ИНН, ОГРН. В одном из банков неофициально подтвердили «Ъ», что в списке реальные клиенты-отказники. Опрошенные «Ъ» эксперты в области информационной безопасности не смогли вспомнить другого случая, когда утечка данных о клиентах банков имела отношение к ЦБ.

Записи датируются периодом с 26 июня 2017 года по 6 декабря 2017 года. Именно с первой даты Банк России начал рассылать черный список клиентов в соответствии с положением 550-П.

Для клиентов утечка опасна не только из-за раскрытия данных, но самим фактом присутствия в базе. Попасть в черный список банков клиенты могут случайно, отмечают юристы. Распространение этих сведений для лиц из списка помимо сложностей с банковским обслуживанием может обернуться проблемами со службами безопасности при устройстве на работу, отказами контрагентов от заключения договоров и иными рисками.

В Росфинмониторинге заявили, что исключают возможность утечки информации от них. В пресс-службе Банка России на запрос «Ъ» заявили, что регулятор доводит информацию об отказниках до участников рынка в зашифрованном виде по защищенным каналам связи с использованием сертифицированных средств криптографической защиты информации.