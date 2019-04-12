Что будет с доходами населения в ближайшие 2 года

По итогам 2020 года предполагался рост реальных располагаемых доходов населения на 1,7%. Однако Минэкономразвития пересмотрело прогноз, и теперь этот показатель снизился до 1,5%.

Ожидания по росту реальных доходов в 2019 году сохранены на уровне 1%, пишет РБК.

Из-за всплеска инфляции динамика реальных доходов населения в 2019 году, скорее всего, будет околонулевой, считает главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова. «Прогноз роста на 1% выглядит оптимистичным», — сказала она.

Добавим, реальные доходы россиян сокращаются с 2014 года. По итогам 2018 года с учетом разовой выплаты пенсионерам в 2017 году они сократились на 0,2%.

Минэкономразвития скорректировало и оценку роста реальных зарплат на 2019 год, понизив ее с 1,4 до 1,1%. Прогноз на 2020 год, наоборот, повышен с 1,9 до 2%. С 2021 года рост реальных зарплат ожидается на уровне 2,7%.