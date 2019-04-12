Дело главного бухгалтера «Седьмой студии» вернули в прокуратуру

Мещанский суд Москвы вернул в прокуратуру дело бывшего главного бухгалтера АНО «Седьмая студия» Нины Масляевой.

Обвинительное заключение содержит нарушения, которые невозможно устранить в суде, пишет РБК.

К примеру, роль Масляевой при совершении мошенничества не конкретизирована, заявила судья. По ее словам, следствие и гособвинение фактически оставляют суду необходимость устанавливать все обстоятельства преступлений, тогда как это исключительная прерогатива предварительного следствия. К тому же на заседании Масляева, которая заключила досудебное соглашение со следствием, заявила, что ей неизвестны все обстоятельства хищений, а именно — кто конкретно и в каком объеме их совершал.

Мера пресечения Масляевой оставлена прежняя — домашний арест до 19 июля. Остальные фигуранты, которые не признают вину, 8 апреля по решению суда были освобождены под подписку о невыезде.

Бывшим сотрудникам «Седьмой студии» вменяется мошенничество с ущербом в 133 млн руб. с госсубсидиями, выделенными в 2011–2014 годах на проект по популяризации современного искусства «Платформа». По делу проходят режиссер Кирилл Серебренников, бывший генеральный продюсер «Седьмой студии» Алексей Малобродский, бывший руководитель департамента господдержки искусства Минкультуры, директор РАМТ Софья Апфельбаум и объявленная в розыск бывший продюсер «Седьмой студии» Екатерина Воронова.

Дело Масляевой было выделено в отдельное производство и рассматривается в особом порядке, поскольку она единственная из всех обвиняемых заключила сделку со следствием. Оно рассматривается в особом порядке, без исследования доказательств, так как бухгалтер полностью признает вину.

Остальные фигуранты дела не согласны с обвинением. Они настаивают, что все обналиченные деньги расходовались строго на мероприятия в рамках «Платформы».