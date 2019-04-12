Банки в бланках договоров заранее ставят отметки о согласии клиента с условиями

Почта-банк был привлечен управлением Роспотребнадзора по Калининградской области к административной ответственности за типографские галочки в договоре, подтверждающие согласие клиента с его условиями.

В индивидуальных условиях договора (страхование, предоставление персональных данных и пр.) вместо пустых граф, в которых клиент должен был собственноручно поставить галочку, в части из них уже была напечатана отметка Х, пишет «Коммерсантъ».

Банку был назначен штраф 5 тыс. руб. Арбитражный суд Москвы, куда обратились с жалобой банкиры, правомерность штрафа подтвердил.

В Почта-банке ссылаются на указание ЦБ 3240-У, которое, по мнению банка, допускает заполнение индивидуальных условий кредитором.

Между тем эксперты отмечают, что проставление галочек сотрудниками банка недопустимо.