Потеря права на УСН будет менее болезненной

В НК закрепят переходные положения на иные режимы налогообложения для налогоплательщиков, утративших право на УСН в случае превышения максимального уровня выручки и (или) среднесписочной численности работников.

Уведомление о разработке соответствующего проекта сегодня опубликовал Минфин.

Цель проекта — установление благоприятных условий перехода на иные режимы налогообложения для налогоплательщиков, утративших право на УСН.

Сообщается, что проект разработан в целях реализации одного из пунктов национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Текст проекта пока не опубликован.