Потеря права на УСН будет менее болезненной

В НК закрепят переходные положения на иные режимы налогообложения для налогоплательщиков, утративших право на УСН в случае превышения максимального уровня выручки и (или) среднесписочной численности работников.
Уведомление о разработке соответствующего проекта сегодня опубликовал Минфин.
Цель проекта — установление благоприятных условий перехода на иные режимы налогообложения для налогоплательщиков, утративших право на УСН.
Сообщается, что проект разработан в целях реализации одного из пунктов национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».
Текст проекта пока не опубликован.