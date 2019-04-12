Верховный суд решил как правопреемник должен платить земельный налог

Верховный Суд РФ подтвердил, что независимо от регистрации перехода права постоянного (бессрочного) пользования на участок правопреемник юридического лица обязан уплачивать земельный налог за него. Об этом сообщает пресс-служба ФНС.

По итогам проверки декларации за 2016 год инспекция установила, что налогоплательщик не уплатил земельный налог за участок, который он получил от приватизированного госпредприятия на праве бессрочного пользования. Поэтому она доначислила компании налог, пени и штраф.

Налогоплательщик не согласился с решением инспекции и обратился в суд. Компания указала, что не регистрировала свое право на этот участок, а при приватизации госпредприятия он не был включен в передаточный акт. Поэтому налогоплательщик посчитал, что как общество-правопреемник он не должен уплачивать земельный налог за него.

Суд первой инстанции поддержал позицию инспекции. Он указал, что налогоплательщик должен был платить земельный налог за участок, так как получил его в порядке преемства права, которое ранее было зарегистрировано госпредприятием в соответствующем реестре. Согласно п. 3 ст. 268 ГК РФ и п. 1 ст. 388 НК РФ это обязательство переходит к организации-правопреемнику, даже если она не регистрировала право бессрочного пользования на этот участок в установленном порядке при приватизации госпредприятия.

Апелляционный суд отменил решение суда первой инстанции и удовлетворил требование налогоплательщика. Он сослался на то, что сведения об этом участке в передаточном акте при приватизации госпредприятия отсутствовали, следовательно, правопреемник его не получал.

Суд кассационной инстанции поддержал доводы инспекции и суда первой инстанции и отменил постановление суда второй инстанции. Он признал доначисление земельного налога обоснованным и указал, что право постоянного (бессрочного) пользования земельным участком, зарегистрированное за правопредшественником, перешло к обществу-преемнику в соответствии с п. 1 ст. 268 ГК РФ. В этом случае он становится плательщиком земельного налога независимо от регистрации перехода соответствующего права.

Налогоплательщик обратился в Верховный Суд РФ, который отказал ему в передаче кассационной жалобы для дальнейшего рассмотрения.