В каких регионах ПФР сам себя похвалил

Пенсионный фонд России подвел итоги конкурса на звание лучшего территориального органа ПФР.
Главными лауреатами, удостоившимися звания «Лидер Пенсионного фонда Российской Федерации за 2018 год», признаны Отделение ПФР по Республике Татарстан, Отделение ПФР по Чеченской Республике и Отделение ПФР по Республике Бурятии.
Дипломами Пенсионного фонда с присвоением звания «Лучшее отделение ПФР в федеральном округе за 2018 год» награждены:
Лучшими отделениями Пенсионного фонда по организации назначения и выплаты пенсий за 2018 год признаны:
- в Центральном федеральном округе — Отделение ПФР по Белгородской области;
- в Северо-Западном федеральном округе — Отделение ПФР по Псковской области;
- в Приволжском федеральном округе — Отделение ПФР по Республике Мордовия;
- в Южном федеральном округе — Отделение ПФР по Республике Адыгея;
- в Северо-Кавказском федеральном округе — Отделение ПФР по Кабардино-Балкарской Республике;
- в Уральском федеральном округе — Отделение ПФР по Челябинской области;
- в Сибирском федеральном округе — Отделение ПФР по Омской области;
- в Дальневосточном федеральном округе — Отделение ПФР по Хабаровскому краю.
Лучшими отделениями ПФР по организации персонифицированного учета за 2018 год признаны:
- Отделение ПФР по Нижегородской области;
- Отделение ПФР по Брянской области;
- Отделение ПФР по Республике Алтай.
Лучшими отделениями Пенсионного фонда по клиентоориентированности за 2018 год признаны:
- Отделение ПФР по Воронежской области;
- Отделение ПФР по Чувашской Республике;
- Отделение ПФР по Республике Карелия.
Лучшими отделениями ПФР по организации социальных выплат и предоставлению дополнительных мер господдержки семьям с детьми за 2018 год признаны:
- Отделение ПФР по Новосибирской области;
- Отделение ПФР по Пензенской области;
- Отделение ПФР по Амурской области.
Лучшими отделениями ПФР по организации предоставления госуслуг за 2018 год признаны:
- Отделение ПФР по г. Санкт — Петербургу и Ленинградской области;
- Отделение ПФР по Ульяновской области;
- Отделение ПФР по г. Севастополю.
Конкурс на звание лучшего территориального органа ПФР проводится с 2005 года. Его основной целью является повышение эффективности и качества работы территориальных органов фонда.
- Отделение ПФР по г. Москве и Московской области;
- Отделение ПФР по Республике Крым;
- Отделение ПФР по Орловской области.
Конкурсная комиссия ПФР определяет лучшие отделения по таким критериям, как работа с клиентами, оперативность предоставления госуслуг, использование электронных технологий обработки информации, реализация госпрограмм и пр.