Как сдавать 2-НДФЛ по закрытой «обособке»

Российские организации, имеющие обособленные подразделения, представляют 2-НДФЛ в отношении работников обособленных подразделений в налоговый орган по месту учета таких обособленных подразделений.

После снятия с учета (закрытия) обособленного подразделения и непредставления справок по форме 2-НДФЛ таким обособленным подразделением до снятия с учета налоговый агент представляет справки по форме 2-НДФЛ в отношении работников данного обособленного подразделения в налоговый орган по месту постановки на учет по месту нахождения налогового агента.

При этом налоговый агент в таких справках по форме 2-НДФЛ указывает ИНН и КПП налогового агента, а ОКТМО закрытого обособленного подразделения.

Такие разъяснения дает ФНС в письме № БС-4-11/5938@ от 01.04.2019.