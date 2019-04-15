Как считается налог по земле, используемой в бизнесе

Минфин в письме от 03.04.2019 № 03-05-04-02/23083 пояснил, какая ставка земельного налога применяется к участку для ИЖС, если он используется в предпринимательской деятельности.

В документе разъясняется, что исчисление земельного налога в отношении земельных участков с видом разрешенного использования «для индивидуального жилищного строительства», используемых в предпринимательской деятельности, осуществляется с учетом налоговой ставки, предусмотренной подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 НК в размере, не превышающем 1,5 % для «прочих земельных участков».

Напомним, в соответствии с положениями подпункта 1 пункта 1 статьи 394 НК в отношении отдельных категорий земельных участков, в том числе приобретенных (предоставленных) для жилищного строительства, включая индивидуальное жилищное строительство, устанавливается пониженная налоговая ставка 0,3 %.

Вышеназванное письмо Минфина доведено до сведения письмом ФНС № БС-4-21/6245@ от 05.04.2019.