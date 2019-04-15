Региональные операторы по вывозу мусора столкнулись с неплатежами

Операторы, занявшиеся утилизацией отходов по новой системе, на которую перешла Россия с 2019 г., испытывают сложности с получением платы за свою работу, говорится в черновике доклада министра природы Дмитрия Кобылкина для совещания у президента Владимира Путина, состоявшегося 11 апреля.

Часть операторов может прекратить работу, пишут «Ведомости», ознакомившиеся с документом. В среднем по стране собирают 50,3% платежей. Остановить работу могут операторы Дагестана и Самарской области (собираемость 5%), Адыгеи (14%), Кабардино-Балкарии (15%), Пермского края (20%), Новосибирской области (23%), Алтайского (25%) и Красноярского (25%) края, Ульяновской области (30%).

Каждый регион должен был разработать схему, как собирать и что делать с мусором, и выбрать оператора. Не все успели, а Москва, Санкт-Петербург и Севастополь получили отсрочку до 2022 г. На новую систему перешло более 80% регионов: в 253 зонах деятельности операторов работает 158 компаний.

С региональным оператором договоры должны заключить все физические и юридические лица, которые потребляют услугу. Начисления где-то включены в единую платежку, но чаще выставляются отдельным документом. Как платить, решает расчетный центр, единого порядка нет и это дополнительно осложняет ситуацию, говорят эксперты.

Отсутствие доступа к актуальной базе приводит к ошибкам, говорится в черновике доклада. В Тверской области платежки выставлены дважды половине жителей — 641 000 человек, а в Калининградской — умершим.

Отрасль декриминализируется, новая система вынуждает операторов работать вбелую, а у них нет собственных мусорных предприятий — и нарастают кассовые разрывы, все это может привести к переделу рынка.