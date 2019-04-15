Чиновники и депутаты отчитались о своих доходах

В пятницу вечером Кремль, правительство, сенаторы и депутаты отчитались о своих доходах.

Самый большой доход из них задекларировал рыбный магнат из Совета Федерации Валерий Пономарев, пишет РБК. Он является совладелецем «Океанрыбфлота», его доход составил 2,345 млрд руб.

Самый большой доход в администрации президента задекларировал полпред в Приволжском федеральном округе, бывший глава «Роскосмоса» и АвтоВАЗа Игорь Комаров — 657,278 млн руб

Жена пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка сохранила лидерство в списке самых богатых супругов кремлевских чиновников. Ее доход составил 218,6 млн руб.

Президент России Владимир Путин в 2018 году заработал 8,648 млн руб. За год его доход уменьшился в два раза. В собственности у президента две квартиры (77 и 153,7 кв. м), гараж и гаражное место (по 18 кв. м), автомобили ГАЗ-М21, «Нива» и автоприцеп «Скиф».

Премьер Дмитрий Медведев за 2018 год заработал 9,917 млн руб. В его декларации также указаны квартира площадью 367,8 кв. м, автомобили ГАЗ-20 и ГАЗ-21. Кроме того, в аренде у премьера есть земельный участок площадью 4,7 тыс. кв. м. Жена главы правительства Светлана Медведева в 2018-м не заработала ничего, как и в 2016 и 2017 годах.

В первой пятерке по доходам среди членов правительства — вице-премьер и полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев (538 млн руб.), министр промышленности Денис Мантуров (443 млн руб.) и министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев (184 млн руб.), министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин (47,5 млн руб.) и министр культуры Владимир Мединский (41,9 млн руб.).

Депутатом с самым высоким доходом снова стал единоросс Григорий Аникеев. Основатель ABI Group (занимается мясопереработкой и девелопментом) задекларировал доход 2,326 млрд руб.