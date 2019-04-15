Как 1С поможет налоговикам

Компания 1С объявила о разработке конфигурации для автоматизации налогового мониторинга. Прикладное решение «1С:Налоговый мониторинг» содержит рабочее место налогового инспектора, который онлайн подключается к учетной системе налогоплательщика и напрямую получает необходимые сведения передает портал «Инфостарт».

На начальной стадии налоговики получат доступ к:

налоговой отчетности;

бухгалтерской отчетности;

аналитическим регистрам налогового или бухгалтерского учета;

учетным документам;

сканам первичных документов, соответствующим учетным документам или элементам справочников (например, карточке основного средства или договора);

контрольным отчетам, упрощающим проверку ведения налогового и бухгалтерского учета.

Позже в конфигурацию добавят:

расшифровки 100% показателей декларации по налогу на прибыль;

возможность хранить прикрепленные файлы для большинства документов и справочников конфигурации;

расширенный сервис выборочной репликации данных рабочей информационной базы в ее копию;

наиболее востребованные функции системы внутреннего налогового контроля, определяемой Приказом ФНС России от 16.06.2017 № ММВ-7-15/509.

Напомним, налоговый мониторинг — это новая форма налогового контроля. Она заменяет традиционные проверки на онлайн-взаимодействие на основе удаленного доступа к информационным системам налогоплательщика и его бухгалтерской и налоговой отчетности. Такой способ предоставления данных налоговому органу позволяет оперативно согласовывать с налоговым органом позицию по налогообложению планируемых и совершенных операций.

Для участия в проекте налогового мониторинга предприятие должно относиться к категории крупных налогоплательщиков: иметь оборот не менее 3 млрд рублей, обладать активами на ту же сумму и выплачивать в бюджет ежегодно не менее 300 млн рублей.