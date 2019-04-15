Клерк.Ру

Кого еще переведут на карты «Мир»

На карты «Мир» помимо пенсий и зарплат бюджетников власти будут перечислять пособия безработным, чернобыльцам и выплаты детских пособий.

Такие требования содержатся в подготовленном Постановлении правительства, которое оказалось в распоряжении РБК,

Документ вступает в силу с 1 мая 2019 года.

Планируемые изменения затронут более чем 8 млн человек, но число владельцев карт «Мир» увеличится не так значительно, поскольку получатели пособий могут относиться к числу бюджетников или студентов, которые уже и так получают зарплаты и стипендии на эти карты.

 

Посетить семинар по теме «Платежные системы, пластиковые карты»

Все семинары по теме Платежные системы, пластиковые карты