Силуанов рассказал о «плане Б» на случай санкций против госбанков

Глава Минфина РФ Антон Силуанов рассказал о «плане Б», который приготовила Москва на случая возможного введения санкций в отношении государственных российских банков и госдолга России.

Речь об этом шла на встрече с международными инвесторами на полях весенней сессии МВФ, пишет РИА Новости.

Министр отметил, что цель санкционных решений со стороны США совершенно понятна — создать дестабилизацию в России.

У правительства и Банка России есть инструменты и возможности для поддержания всех клиентов, расчеты и выдача наличных будет полностью обеспечена, подчеркнул Силуанов. Гражданам обеспечат выдачу и безналичных средств, как в валюте так и в рублях. Введение таких санкций будет малоприятно, признал министр, но у российской экономики есть резервы для противостояния ограничениям.

Новый санкционный законопроект, внесенный в американский конгресс в начале апреля, предполагает, в частности, блокировку в Соединенных Штатах активов «двух или более» крупнейших российских банков из-за «вмешательства» Москвы в американские выборы. Под ограничения могут попасть Сбербанк, ВТБ, ВЭБ, Россельхозбанк и Газпромбанк. Кроме того, в законопроекте предусмотрен запрет на сделки с российским суверенным долгом и на любые инвестиции в энергетический сектор — как для американцев, так и для иностранных граждан.

Документ предполагает, что такие же санкции против России введут и европейские страны. Стратегию совместной работы с ЕС президент США должен будет направить в конгресс в течение 180 дней после вступления закона в силу.