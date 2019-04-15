Минфин назвал число поданных деклараций по амнистии капитала

Около 19 тыс. деклараций было подано в ходе первых двух этапов амнистии капиталов, объем задекларированных средств не раскрывается, поскольку является налоговой тайной. Об этом заявил на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам замглавы Минфина Илья Трунин.

Он напомнил, что еще в 2015 году, когда была принята концепция амнистии, было установлено, что декларации, поступившие в налоговые органы, могут быть раскрыты только по запросу самого физического лица.

«В ходе первого этапа было представлено 7 тыс. 178 деклараций, в ходе второго этапа — 11 тыс. 714. Вся остальная информация является налоговой тайной, и ее раскрытие существенно бы подорвало интерес к этой амнистии и доверие людей к государственным органам», — цитирует Трунина ТАСС.

Комитет Госдумы обсудил в понедельник законопроекты кабмина по третьему этапу амнистии капитала. В рамках третьего этапа амнистии физические лица смогут подать декларацию об активах и счетах в банках с 1 мая 2019 года по 29 февраля 2020 года с сохранением всех установленных гарантий при условии репатриации денежных средств и государственной регистрации в рамках смены юрисдикции подконтрольных им иностранных компаний в специальных административных районах на территориях Калининградской области и Приморского края.