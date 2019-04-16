Власти будут ежегодно оценивать целесообразность налоговых льгот

Постановление Правительства от 12.04.2019 № 439 устанавливает проведение оценки целесообразности и результативности налоговых расходов.

Поясним, к налоговым расходам отнесены выпадающие доходы бюджетов бюджетной системы, обусловленные налоговыми льготами, освобождениями и другими преференциями по налогам, сборам, таможенным платежам, страховым взносам на обязательное соцстрахование, предусмотренными в качестве государственной (муниципальной) поддержки.

Отчёт об оценке налоговых расходов будет вноситься в Госдуму одновременно с проектом федерального закона о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

По итогам оценки будут формулироваться выводы о достижении целевых характеристик налоговых расходов, а также о наличии или об отсутствии более результативных альтернативных механизмов достижения целей социально-экономической политики. Минфин будет обобщать результаты оценки налоговых расходов и представлять их для рассмотрения в Правительственную комиссию по вопросам оптимизации и повышения эффективности бюджетных расходов.

Результаты рассмотрения оценки налоговых расходов будут учитываться при формировании основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики, а также при оценке эффективности реализации государственных программ.

Цель принятых решений — повышение эффективности управления бюджетными средствами, более рациональное использование инструментов налогового стимулирования в целях реализации социально-экономической политики.