Для каких инвесторов введут новые налоговые льготы

реально быстрее будет) сколько мы сидим лупим глаза на 1С и кота......
ЧТОБ ВАМ ЖИТЬ В ЭПОХУ ПЕРЕМЕН!
ДА ПАДЕТ НА ВАС ЖЕЛТОЕ НЕБО!
РЫЧАТЬ НА ВАС БУДЕТ И ДРУГИЕ, И НЕ ТОЛЬКО ЛЮДИ. ГАВ,ГАВ,ГАВ,...
Кстати сказать, что только Туров не говорит. Вы ему рот не затыкаете. Потому что не можете. Даже ...
Господа-товарищи модераторы! А что крамольного я написала? От того, что мы всем народом загоняем ...
Вопрос знатокам! АИС-3 это компьютерная штука, про которую я не видела в НК. У них там вечный сбо...
не смешите гусей.. 20 000 в в выборку? Вы представляете сколько аналогичных переводов сейчас и по...
Что означает слово "вангую"?
занимаюсь мэри кэй обязана ли я иметь онлайн кассу
Ну вот... а вы боялись... все будет хорошо
куда будете уходить, в эксель или на счеты?
А то что эти операторы счета выставлюят на земельные участки в поле, куда даже мусоровоз проехать...
Вот это, похоже, самый верный ход развития событий.)))
Массовое заваливание судов заявлениями о незаконной блокировке нам поможет?...
Экономический смысл - вещь сложная... Это как с Крымом. Дали, потом вернули, он же наш, что хотим...
Ждем очередного дефолта и денежной реформы, что тут еще российские власти придумать могут?...
А отечественная НСПК Мир когда начнет такое тестирование, причем во всех магазинах?...
Какие такие региональные операторы? На каком официальном государственном сайте сайте их список, р...
Что за вранье? У Путина 8 миллионов - месячный оклад, а тут нам втирают, что за год он 8 миллионо...
Да они удавятся за эти гроши! Уж сколько раз мусолили эту тему - это же половина работающих НДФЛ ...
Во-первых, все обнальные конторы существуют при банках. Раньше банков было много и этот прелестны...
На крупных потренируются, потом за средних возьмутся, а там и малых подтянут.на мелких и средних ...
Вау! Неужели нам больше не надо будет переносить налоговые вычеты по НДС на следующие налоговые п...
Война роботов и ИИ с гражданами в действии.
)))) Ни какие! В России все законы направлены на защиту интересов власть имущих. И, что особо "ра...
Да ладно у них выручка в 2018 году составила 1,23 трлн рублей, в то же время чистая прибыль 33,8 ...
какой молодец, а что с вечера незя?)) религия не позволяет, мой воспитанный друг))...
Да, давай! Вот прямо с утра и начни!
Анекдот: Раньше я боялась темноты. Но недавно пришли квитанции. Теперь боюсь света, воды, тепла.....
Лиса Алиса и кот Базилио бессмертны!
Надо уходить с 1С, прям уже надо!
Поверьте ЦБ и на банки ру бесполезно писать жалобы. Всем наплевать... мы в августе 2018 году фирм...
Я по своему незнанию первые пару сопроводительных писем написала с некоторыми ошибками, особенно ...
Вполне вероятно. Ручками никто не смотрит, делают выборки по фильтрам, отчетам. В финмониторинге...