Для каких инвесторов введут новые налоговые льготы

titova-tlt реально быстрее будет) сколько мы сидим лупим глаза на 1С и кота...... Как 1С поможет налоговикам

Elena Rigova Кстати сказать, что только Туров не говорит. Вы ему рот не затыкаете. Потому что не можете. Даже ... РКН начинает проверку работодателей по защите персональных данных. Как подготовиться

titova-tlt Вопрос знатокам! АИС-3 это компьютерная штука, про которую я не видела в НК. У них там вечный сбо... ФНС отчиталась о проделанной работе

titova-tlt не смешите гусей.. 20 000 в в выборку? Вы представляете сколько аналогичных переводов сейчас и по... Почта Банк ответил на материал «Клерка» про блокировку карты ИП

frolova lena куда будете уходить, в эксель или на счеты? Как 1С поможет налоговикам

frolova lena А то что эти операторы счета выставлюят на земельные участки в поле, куда даже мусоровоз проехать... Региональные операторы по вывозу мусора столкнулись с неплатежами

Lyuda Sidorova Вот это, похоже, самый верный ход развития событий.))) Как 1С поможет налоговикам

llenson А отечественная НСПК Мир когда начнет такое тестирование, причем во всех магазинах?... Visa начала тестировать снятие наличных с карт в российских магазинах

llenson Какие такие региональные операторы? На каком официальном государственном сайте сайте их список, р... Региональные операторы по вывозу мусора столкнулись с неплатежами

llenson Что за вранье? У Путина 8 миллионов - месячный оклад, а тут нам втирают, что за год он 8 миллионо... Чиновники и депутаты отчитались о своих доходах

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Kalita На крупных потренируются, потом за средних возьмутся, а там и малых подтянут.на мелких и средних ... Как 1С поможет налоговикам

llenson Вау! Неужели нам больше не надо будет переносить налоговые вычеты по НДС на следующие налоговые п... Как 1С поможет налоговикам

Любовь Л1 )))) Ни какие! В России все законы направлены на защиту интересов власть имущих. И, что особо "ра... Почта Банк ответил на материал «Клерка» про блокировку карты ИП

Ali Да ладно у них выручка в 2018 году составила 1,23 трлн рублей, в то же время чистая прибыль 33,8 ... Как 1С поможет налоговикам

Olgabsh какой молодец, а что с вечера незя?)) религия не позволяет, мой воспитанный друг))... Как 1С поможет налоговикам

anton3077944 Да, давай! Вот прямо с утра и начни! Как 1С поможет налоговикам

Olgabsh Надо уходить с 1С, прям уже надо! Как 1С поможет налоговикам

Angeltag Поверьте ЦБ и на банки ру бесполезно писать жалобы. Всем наплевать... мы в августе 2018 году фирм... Почта Банк заблокировал личную карту ИП, лишив его средств к существованию