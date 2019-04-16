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Для каких инвесторов введут новые налоговые льготы

Минвостокразвития разместило проект поправок в НК для инвесторов, реализующих инвестиционные проекты, включенные в перечень дальневосточных инвестиционных проектов.

В целях компенсации затрат на создание объектов инфраструктуры предусматриваются следующие меры господдержки:

  • налоговая ставка по налогу на прибыль, подлежащему зачислению в федеральный бюджет, устанавливается в размере 0 %;
  • налоговая ставка по налогу на прибыль, подлежащему зачислению в бюджеты субъектов РФ, может быть понижена до 0 %;
  • возможность применения коэффициента, характеризующего территорию добычи полезного ископаемого (КТД), равным нулю, при определении суммы НДПИ в отношении отдельных видов добытых полезных ископаемых;
  • налоговая ставка по налогу на имущество организаций устанавливается в размере 0 %;
  • налоговая ставка по земельному налогу устанавливается в размере 0 %.

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