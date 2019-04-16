Домашний арест и тюрьма не освобождают ИП от уплаты взносов

Обязанность по уплате страховых взносов у ИП возникает с момента приобретения статуса ИП и до момента исключения из ЕГРИП.

Не предприняв действий по исключению из ЕГРИП, предприниматель сохраняет статус ИП и обязан уплачивать страховые взносы, независимо от того, осуществляет он предпринимательскую деятельность или нет, и факта получения дохода от этой деятельности.

Между тем в ряде случаев ИП может освободиться от фиксированных взносов, например, на период ухода за инвалидом I группы, ребенком-инвалидом или за лицом, достигшим возраста 80 лет при условии представления документов, подтверждающих отсутствие деятельности в указанные периоды.

Однако периоды пребывания под домашним арестом или отбывания наказания в местах лишения свободы в число указанных исключений не входят.

Следовательно, ИП не освобождаются от обязанности уплачивать страховые взносы за указанные периоды.

Такие разъяснения дает Минфин в письме от 01.04.2019 № 03-15-07/22334, которое доведено до сведения письмом ФНС № БС-4-11/6361@ от 05.04.2019.