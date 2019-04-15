Доходы от акцизов на спирт передадут регионам

Президент России Владимир Путин подписал закон от 15.04.2019 № 62-ФЗ, который предусматривает с 2020 года направление всех доходов от акцизов на этиловый спирт и спиртосодержащую продукцию в бюджеты субъектов РФ.

Акцизы на этиловый спирт из пищевого и непищевого сырья, а также на спиртосодержащую продукцию будут зачисляться в региональные бюджеты по нормативу 100%. В настоящий момент 50% забирается себе федеральный бюджет, остальное уходит в регионы.

Эти изменения вносятся в целях дополнительной компенсации выпадающих доходов субъектов РФ - они смогут дополнительно получить 500 миллионов рублей.

Новая редакция закона также устанавливает единый принцип (за исключением отдельных случаев) зачисления доходов от штрафов, установленных федеральными законами, который предусматривает их зачисление в тот бюджет, из которого осуществляется финансирование органа, налагающего штраф. При этом суммы административных штрафов за нарушение законов субъектов РФ будут зачисляться в региональные бюджеты, муниципальных правовых актов — в местные бюджеты.