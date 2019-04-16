Предприниматели пожаловались в Минфин на переплату экологических сборов

Влияние организаций на природу зачастую несоизмеримо с начисляемыми суммами штрафов и платежей за вред и негативное воздействие на окружающую среду, говорится в обращении Российского союза промышленников и предпринимателей в Минфин. Главная проблема в том, что показатели, измеряющие степень ущерба, слишком расплывчаты.

В прошлом году бизнес перечислил в казну более 13 млрд рублей платы за НВОС и еще почти 2 млрд по искам о возмещении вреда экологии, пишут «Известия».

В документе подчеркивается, что, исходя из нынешней практики, у предпринимателей нет стимулов вкладывать в экологию: эффективные механизмы зачета компаниям их инвестиций в устранение вреда не предусмотрены. При определении суммы платежей необходимо учитывать вариант, когда предприниматель сам устранил все негативные последствия, нанесенные экологии, предлагают в РСПП. Например, ликвидировал ущерб в натуральном выражении, то есть высадил заново все вырубленные деревья, очистил загрязненную воду и т.д.

В документе подчеркивается, что, исходя из нынешней практики, у предпринимателей нет стимулов вкладывать в экологию: эффективные механизмы зачета компаниям их инвестиций в устранение вреда не предусмотрены. При определении суммы платежей необходимо учитывать вариант, когда предприниматель сам устранил все негативные последствия, нанесенные экологии, предлагают в РСПП. Например, ликвидировал ущерб в натуральном выражении, то есть высадил заново все вырубленные деревья, очистил загрязненную воду и т.д.

По словам экспертов, сейчас существенная часть «природных» платежей либо используется не по назначению, либо расходуется крайне неэффективно — например, если региональное правительство не в полной мере компенсирует вырубленные в результате застройки деревья.

Схожей точки зрения придерживаются в Минэкономразвития. Ранее «Известиям» там заявляли, что средства, полученные с «природных» сборов, не всегда расходуются по адресу. Для того чтобы решить проблему, целесообразно было бы создать специальный экологический фонд, который бы наполнялся из «природных» платежей и расходовался только на защиту окружающей среды.