Где и как еще можно получить «дальневосточный гектар»

Правительство подготовило законопроект, который вносит поправки в правила предоставления гражданам «дальневосточного гектара».

Дело в том, что ранее было принято решение о включении Республики Бурятия и Забайкальского края в состав Дальневосточного федерального округа.

На эти регионы теперь также будут распространяться особенности предоставления гражданам земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности.

Земельные участки в безвозмездное пользование предлагается предоставлять в три этапа.

На первом этапе (с 1 июля 2019 года до 1 февраля 2020 года) подать заявление о предоставлении в безвозмездное пользование земельного участка, расположенного в Бурятии и Забайкальском крае, смогут только зарегистрированные в этих регионах российские граждане. На втором этапе (с 1 февраля 2020 года до 1 августа 2020 года) такая возможность будет предоставлена гражданам России, имеющим регистрацию по месту жительства в субъектах, входящих в ДФО. На третьем этапе (с 1 августа 2020 года) подать такое заявление сможет любой российский гражданин, а также иностранные граждане и лица без гражданства, которые являются участниками госпрограммы по оказанию содействия добровольному переселению в РФ соотечественников, проживающих за рубежом, и члены их семей, совместно переселяющиеся на постоянное место жительства в Россию.

В целях обеспечения охраны озера Байкал законопроектом предусматривается запрет на предоставление земельных участков, которые расположены в границах центральной экологической зоны Байкальской природной территории.

Законопроект направлен на снижение оттока местных жителей, привлечение граждан на постоянное место жительства в Бурятию и Забайкальский край, вовлечение неиспользуемых земель в хозяйственный оборот, ускорение социально-экономического развития этих регионов.