Началось переобучение предпенсионеров

В рамках нацпроекта «Демография» разработан план мероприятий по переобучения предпенсионеров, согласно которому к 1 июля 2019 надо завершить определение контингента участников мероприятий и формирование списков граждан, желающих пройти профобучение, перечней работодателей, готовых принять участие в мероприятии, и образовательных организаций, на базе которых планируется организовать обучение.

Однако первые образовательные программы стартовали в середине марта, сообщил сегодня Минтруд.

Перечни профессий, по которым проводится профессиональное обучение или дополнительное профессиональное образование, формируются властями субъектов РФ с учетом региональной специфики и востребованности на рынке труда.

Для прохождения обучения гражданам предпенсионного возраста, в том числе выходящим на пенсию досрочно, следует обращаться в ЦЗН, к работодателю или на сайт 50plus.worldskills.ru.