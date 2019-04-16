Утвержден новый график принятия стандартов бухучета для госсектора

Минфин приказом от 19 марта 2019 г. № 45н утвердил новую программу разработки федеральных стандартов бухгалтерского учета для организаций государственного сектора на 2019 — 2021 гг.

По сравнению со старой программой сдвинуты сроки вступления в силу некоторых стандартов. В частности ФСБУ «Метод долевого участия», «Биологические активы» и «Консолидированная бухгалтерская (финансовая) отчетность» вступят в силу на год позже — с 1 января 2022 года.

Кроме того, в перечне разрабатываемых стандартов появился новый — «Государственная (муниципальная) казна». Он так же должен вступить в силу с 1 января 2022 года.