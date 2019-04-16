До конца года ФНС начнет внедрять систему прослеживаемости товаров

На 2019 год запланировано проведение эксперимента по внедрению системы прослеживаемости товаров, рассказал начальник управления камерального контроля ФНС Александр Егоричев.

В ближайшее время будет принято постановление Правительства РФ, которое определит все условия. С учетом итогов эксперимента будут внесены изменения в НК. Ожидается, что поправки вступят в силу в начале 2020 года.

Напомним, разработан проект Постановления Правительства «О проведении эксперимента по прослеживаемости отдельных видов товаров, выпущенных на территории Российской Федерации в соответствии с таможенной процедурой выпуска для внутреннего потребления».

Подробно мы писали об этом документе в материале «Судьбу каких импортных товаров будут отслеживать в России».

Товары, подлежащие прослеживаемости в рамках эксперимента:

холодильники и морозильники бытовые;

оборудование холодильное и морозильное и тепловые насосы, кроме бытового оборудования;

автопогрузчики с вилочным захватом, прочие погрузчики; тягачи, используемые на платформах железнодорожных станций;

бульдозеры и бульдозеры с поворотным отвалом;

грейдеры и планировщики самоходные;

машины трамбовочные и дорожные катки самоходные;

погрузчики фронтальные одноковшовые самоходные;

экскаваторы одноковшовые и ковшовые погрузчики самоходные с поворотом кабины на 360° (полноповоротные машины), кроме фронтальных одноковшовых погрузчиков;

экскаваторы и одноковшовые погрузчики самоходные прочие; прочие самоходные машины для добычи полезных ископаемых;

машины стиральные бытовые и машины для сушки одежды;

машины стиральные для прачечных; машины для сухой чистки; сушильные машины с загрузкой более 10 кг;

оборудование для промывки, чистки, отжима, глажения, прессования, крашения, наматывания и аналогичных способов обработки текстильной пряжи и текстильных изделий; оборудование для обработки фетра;

мониторы и проекторы, преимущественно используемые в системах автоматической обработки данных;

приемники телевизионные, совмещенные или не совмещенные с широковещательными радиоприемниками или аппаратурой для записи или воспроизведения звука или изображения;

мониторы и проекторы, без встроенной телевизионной приемной аппаратуры и в основном не используемые в системах автоматической обработки данных;

коляски детские;

мебель металлическая для офисов;

мебель металлическая;

схемы интегральные электронные.

Как сообщается на сайте ФНС, введение системы прослеживаемости позволит обелить секторы экономики по товарам, включенным в систему прослеживаемости, а также повысит эффективность таможенного и налогового контроля. Кроме того, система не даст ввезти на территорию России контрабанду, контрафакт и запрещенные товары. Будут созданы условия, при которых использование схем по уклонению от таможенных и налоговых платежей станет невозможным. Это создаст равные условия для бизнеса, а также повысит конкурентоспособность отечественных товаров.

Кроме того, предполагается контролировать движение импортных товаров из третьих стран. Система будет состоять из двух сегментов — наднационального (здесь происходит обмен информацией о движении прослеживаемых товаров между странами ЕАЭС) и национального (непосредственно обслуживает внутренний рынок конкретного государства)