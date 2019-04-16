Индивидуальных предпринимателей просят заявить о налоговых льготах до 1 мая

Индивидуальные предприниматели, применяющие специальные налоговые режимы, имеют право на освобождение от уплаты налога на имущество, используемого для предпринимательской деятельности, напоминают налоговики Алтайского края

Основанием для освобождения ИП от уплаты налога на имущество, служит применение ЕСХН, УСН, ЕНВД и ПСН. Исключением являются случаи, перечисленные в указанных выше нормах Кодекса, в частности, в отношении объектов налогообложения, включенных в перечень, определяемый в соответствии с пунктом 7 статьи 378.2 НК РФ с учетом особенностей, предусмотренных абзацем вторым пункта 10 статьи 378.2 НК РФ.

Освобождение индивидуального предпринимателя от уплаты налога на имущество физических лиц является налоговой льготой.

При заполнении заявления о предоставлении налоговой льготы по налогу на имущество физических лиц необходимо указать реквизиты документов, подтверждающих право на льготу. Так, например, в заявлении могут указываться соответствующие реквизиты договора аренды, подтверждающего использование нежилого помещения в предпринимательской деятельности, (поля 6.4-6.4.5 формы заявления).

А вот то писать в заявлении тем ИП, которые просто ведут деятельность в собственном помещении (например, у них магазин), налоговики не уточняют.

В целях корректного исчисления налога на имущество физических лиц в текущем году заявление на льготу необходимо предоставить в налоговый орган до начала массового формирования уведомлений на уплату имущественных налогов, то есть до 1 мая.