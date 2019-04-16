Сбербанк выплатит рекордные в истории российских компаний дивиденды

Наблюдательный совет Сбербанка 16 апреля одобрил дивидендные выплаты акционерам по итогам 2018 года в размере 361,4 млрд руб., или 43,5% от чистой прибыли кредитной организации по МСФО за прошлый год. Об этом сообщил журналистам глава Сбербанка Герман Греф.

Выплаты, которые должны будут еще одобрить акционеры банка на годовом собрании, станут рекордными. Они в 1,3 раза превышают дивидендные выплаты за 2017 год.

«Это самые высокие дивиденды по общему объему в истории российских компаний. Надеюсь, это тот сюрприз, которого инвесторы ждали», — цитирует Грефа РБК.

В расчете на одну акцию выплата составит 16 руб. на акцию, что при текущих котировках соответствует дивидендной доходности более чем в 6% годовых для обыкновенных акций, 7% — для привилегированных.

Поскольку государство в лице ЦБ владеет 50% плюс одной акцией Сбербанка, казна может получить около 180 млрд руб. в виде дивидендов.