Роскомнадзор проверит, как интернет-магазины соблюдают закон о хрании данных россиян

Глава Роскомнадзора Александр Жаров на коллегии ведомства поручил своим сотрудникам проверить интернет-магазины на предмет выполнения требований закона «О персональных данных».

«Надо, очевидно, проверять тех, где больше всего страдают интересы граждан, переходить к контролю услуг», — цитирует Жарова РБК.

Позднее в кулуарах Александр Жаров пояснил РБК, что в Роскомнадзор поступает много жалоб на интернет-магазины. По его словам, ведомство намерено запросить у компаний, работающих в сфере интернет-торговли, как они обрабатывают персональные данные.

Если Роскомнадзор выявит в их работе «злонамеренные действия» с персональными данными россиян, то вместе с компетентными органами служба намерена «предпринять исчерпывающие действия», рассказал глава надзорной службы.

«Если учесть, что, по разным оценкам, от 5 млн до 7 млн компаний предоставляют российским гражданам услугу электронной коммерции, там поле непаханое. Поэтому я сконцентрировал внимание коллег на этой деятельности», — сказал Жаров.

Роскомнадзор намерен также контролировать исполнение закона «О персональных данных» зарубежными интернет-магазинами, добавил глава надзорной службы. При этом, по словам Жарова, ведомство уже начало эту работу, и даже «кого-то наказали». Ответить на вопрос, о какой компании речь, и уточнить другие детали по этому вопросу глава Роскомнадзора не смог.