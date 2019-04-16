Госдума приняла закон о «суверенном интернете»

В третьем, окончательном чтении, принят законопроект, соответствии с которым будет создана национальная система маршрутизации интернет-трафика.

Таким образом будет обеспечена надежная работа российского сегмента интернета в случаях сбоев или целенаправленного масштабного внешнего воздействия.

В соответствии с поправками, на госорганы, органы местного самоуправления, ГУПы и МУПы, государственные и муниципальные учреждения при осуществлении взаимодействия в электронной форме, в том числе с гражданами и организациями, возлагается обязанность обеспечивать возможность осуществления такого взаимодействия в соответствии с правилами и принципами, установленными нацстандартами РФ в области криптографической защиты информации, утвержденными в соответствии с ФЗ «О стандартизации в Российской Федерации».

Также определяются трансграничные линии связи и точки обмена трафиком. Их владельцы, операторы связи, обязываются при возникновении угрозы обеспечить возможность централизованного управления трафиком.

Кроме того, предусматривается возможность установки на сетях связи техсредств, определяющих источник передаваемого трафика. Техсредства должны будут обладать возможностью ограничить доступ к ресурсам с запрещенной информацией не только по сетевым адресам, но и путем запрета пропуска проходящего трафика. Создается инфраструктура, позволяющая обеспечить работоспособность российских интернет-ресурсов в случае невозможности подключения российских операторов связи к зарубежным корневым серверам.

При этом вводится необходимость проведения регулярных учений органов власти, операторов связи и владельцев технологических сетей по выявлению угроз и отработке мер по восстановлению работоспособности Рунета.