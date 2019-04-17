Как предпринимателю отказаться от ПСН

ИП вправе прекратить применение ПСН до истечения срока действия патента только в двух случаях:



1) если он утратил право на применение ПСН;



2) если он прекратил предпринимательскую деятельность, в отношении которой применялась ПСН.



Другие случаи прекращения применения ПСН до истечения срока действия патента главой 26.5 НК не предусмотрены.

Об этом сообщает ФНС в письме № СД-4-3/6369@ от 05.04.2019.

В соответствии с пунктом 3 статьи 346.49 НК, если ИП прекратил предпринимательскую деятельность, в отношении которой применялась ПСН, до истечения срока действия патента, налоговым периодом признается период с начала действия патента до даты прекращения такой деятельности, указанной в заявлении, представленном в налоговый орган.

Датой снятия с учета в налоговом органе ИП как налогоплательщика ПСН является дата прекращения предпринимательской деятельности, в отношении которой применялась ПСН.



В таком случае величина налога, уплачиваемого при применении ПСН, подлежит перерасчету исходя из фактического периода времени осуществления вида предпринимательской деятельности, в отношении которого применялась ПСН, в календарных днях.