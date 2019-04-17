Для бухгалтеров госсектора введут повышенную административную ответственность

Бухгалтеров, которые допустят нарушения в бюджетной и бухгалтерской отчётности организаций государственного сектора, будут штрафовать на сумму до 50 тысяч рублей.

Такой законопроект рекомендовал Госдуме принять во втором чтении Комитет палаты по госстроительству и законодательству, сообщает «Парламентская газета».

За незначительное искажение показателей в отчётности на должностных лиц будет наложен штраф до 5 тысяч рублей либо вынесено предупреждение. Если неверно указана информация об активах, обязательствах или финансовом результате, придётся заплатить до 30 тысяч рублей. За грубое искажение показателей штраф составит до 50 тысяч рублей. Если же отчётность вообще не будет предоставлена или сдвинутся сроки её сдачи, придётся отдать до 30 тысяч рублей.

Под незначительным искажением показателей понимается искажение, выраженное в денежном измерении: от 1 до 10 процентов, и не превышающее ста тысяч рублей. Значительным считается изменение показателя 1-10 процентов, превышающее сто тысяч рублей, но не превышающее одного миллиона рублей.

Грубым искажением показателей будут считаться изменения не менее чем на 10 процентов или превышающее один миллион рублей, а также включение неподтверждённых показателей.

Сейчас ответственность за грубые нарушения в бухотчетности не зависит от формы собственности организации. Максимальный штраф за повторное нарушение может достигать 20 тысяч рублей, но возможна и дисквалификация, на срок до двух лет. В обсуждаемом законопроекте для бухгалтеров бюджетных организаций и госсектора такой меры, как дисквалицфикация не будет.